per Mail teilen

Wer gibt in der Pandemie-Bekämpfung den Ton an? Bei einigen Abgeordneten und Bürgern entsteht der Eindruck, die Regierungen von Bund und Ländern träfen die Entscheidungen an den Parlamenten vorbei. SWR-Reporter haben nachgefragt, wie die rheinland-pfälzischen Abgeordneten die Diskussion kurz vor der nächsten Sitzung wahrnehmen.