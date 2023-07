Rechtsanspruch - aber zu wenige Kitaplätze in RLP

per Mail teilen

Eine "gute Idee, die aber in der Realität oft an zu wenigen Plätzen scheitert." So urteilt der Paritätische Gesamtverband über den Rechtsanspruch für die Kindertagesbetreuung. Den gibt es jetzt seit genau zehn Jahren. Er sollte mehr Möglichkeiten für Frauen bringen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren und mehr Bildungschancen für Kinder bieten. Aber im echten Leben sieht das leider oft ganz anders aus - wie ein Beispiel aus Ludwigshafen zeigt.