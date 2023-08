Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland fühlen sich gesund und wohl - zu diesem Ergebnis kommt der neue Report der Deutschen Krankenversicherung (DKV). Mit 64 Prozent sind das 2023 drei Prozent mehr als vor zwei Jahren. Trotzdem bewegen sich viele Menschen immer noch viel zu wenig. Gerade in Berufen, in denen man viel am Schreibtisch sitzt, kann das zum Gesundheitsrisiko werden.