Die damals jüngste Nationalspielerin erinnert sich

Dass Frauen Fußball spielen, ist heute normal. Vor ein paar Jahrzehnten sah das noch anders aus. Vor 40 Jahren, am 10. November 1982, wurde das erste offizielle Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft ausgetragen. Birgit Dahlke, geborene Bormann, erzielte damals in Koblenz ein Tor und erinnert sich an ihre Zeit als Fußballerin.