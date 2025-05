Zurück zu ihren Wurzeln: Stefanie Hubig wird Bundesjustizministerin

per Mail teilen

Im neuen Kabinett unter dem künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird die promovierte Juristin Stefanie Hubig (SPD) aus Rheinland-Pfalz das Justizministerium führen. Am Landgericht in Ingolstadt arbeitete die gebürtige Frankfurterin als Richterin, bevor sie Posten in verschiedenen Landes- und Bundesbehörden übernahm. Im Jahr 2016 ernannte die damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin die Wahl-Mainzerin Hubig zur Bildungsministerin für RLP. Angesichts ihres beruflichen Hintergrunds eine Überraschung. Die Zeit im Amt brachte ihr viel Kritik ein. Denn die großen Probleme Lehrermangel und Unterrichtsausfälle konnte sie nicht lösen. Mit der Ernennung zur Justizministerin kehrt die Strafrechtlerin zu ihren Wurzeln zurück - auf ganz großer Bühne.