Wieder mehr Verkehr am Osterwochenende in RLP

Experten rechnen mit deutlich mehr Reiseverkehr zu Ostern als in den

vergangenen beiden Corona-Jahren - etwa in der Eifel. Grund sind weniger Beschränkungen. Und das Wetter spielt auch noch mit.

Zu Ostern scheint fast überall in Rheinland-Pfalz die Sonne, doch können Staus, volle Züge und überlastete Flughäfen die Reiselust trüben. Denn der Wegfall vieler Corona-Beschränkungen treibt viele Menschen in die Ferne.

Trotz Zurückhaltung mehr Kurztrips

Der ADAC rechnet in diesem Jahr an Ostern mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den beiden letzten Coronajahren, aber mit immer noch weniger als vor der Pandemie. "Hohe Coronafallzahlen, extrem teurer Sprit an den Tankstellen und die Angst vor den Folgen des Ukraine-Krieges" könnten dazu beitragen, dass einige Urlauber von längeren und weiteren Urlaubsreisen ins Ausland absehen.

Wer allerdings eine Reise antritt oder einen Ausflug plant, sollte mehr Zeit als üblich einkalkulieren. Zum erhöhten Reiseverkehr trägt den Experten zufolge bei, dass überregionale Reisen wieder möglich sind: Viele Autofahrer würden zu Verwandtenbesuchen, Kurztrips und Ausflugsfahrten in die Umgebung bei schönem Wetter aufbrechen.

Staus rund um Pforzheim erwartet

Im Südwesten wird es vor allem in Baden-Württemberg heute und morgen voll. Auf der A5, A6, A61 und A8 werden in beide Richtungen viele Staus erwartet. Zum Ferienverkehr kommen an einigen Stellen auch Baustellen dazu, zum Beispiel bei Pforzheim. Mit dem meisten Verkehr wird heute von 13 bis 19 - und morgen von acht bis 12 Uhr gerechnet. Auch am Ostermontag, wenn das verlängerte Wochenende endet, gibt es wohl mehr Verkehr.

Zu den besonders belasteten Strecken gehören auch die A1 von Bremen über Hamburg und Dortmund nach Köln und die A3 von Würzburg über Nürnberg nach Passau.

Viel Verkehr rund um den Nürburgring

In der Eifel ist rund um den Nürburgring mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der so genannte "Carfriday" ist für Autoposer inoffizieller Saisonauftakt. Bei ihrem Treffen wollen sie mit ihren leistungsstarken und oft auch getunten Motoren beeindrucken. Die Polizei rechnet am gesamten Osterwochenende mit Staus und rät allen, die nicht zum Nürburgring wollen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.