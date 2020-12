per Mail teilen

Für viele war am Freitag der letzte Arbeits- und Schultag vor den Weihnachtsferien. Größere Verkehrsprobleme gab es zunächst nicht auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Die Haupt-Reisewelle wird aber erst noch erwartet.

Am letzten Schultag ist es auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz oft ruhig geblieben. Eine Ausnahme war die A61 bei Frankenthal. Dort kam es am Freitag zwischenzeitlich zu Staus in beiden Richtungen. Ansonsten blieben die Strecken dem Verkehrsportal des Landesbetriebs Mobilität zufolge weitgehend frei. Generell gebe es auf den rheinland-pfälzischen und saarländischen Autobahnen nur wenige kritische Passagen wie eine Dauerbaustelle nahe der Rastanlage Hunsrück, erklärte der ADAC Mittelrhein.

Nicht nur am Wochenende, sondern auch an den Weihnachtsfeiertagen ist laut ADAC-Stauprognose mit Behinderungen zu rechnen. Generell rät der ADAC Autoreisenden, früh aufzubrechen. Wer gegen 4 Uhr oder 5 Uhr am Morgen starte, habe gute Chancen auf freie Fahrt. Denn die große Masse mache sich um diese Uhrzeit noch nicht auf den Weg.

In Rheinland-Pfalz sind folgende Autobahnen besonders betroffen:



A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

Auch der zweite Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr werden demnach staureich. Weniger los ist laut ADAC am vierten Advent und Heiligabend. Je nach Reiserichtung müsse mit Stau an unterschiedlichen Tagen gerechnet werden. Zu Beginn der Ferien seien die Autobahnen Richtung Norden wahrscheinlich recht frei, weil viele Urlauber im Winter Richtung Österreich in die Berge und den Schnee wollten. Das sei nach Neujahr anders. Dann reisten nicht nur Deutsche zurück, sondern beispielsweise auch Urlauber aus den Niederlanden.

Zwischen den Jahren am 27., 29., 30. und 31. Dezember sollten die Straßen weitestgehend frei sein.

Hohes Reiseaufkommen bei Bus & Bahn

Auch für die Deutsche Bahn ist der letzte Schultag ein Spitzenreisetag, aber auch der 23. Dezember ist stark frequentiert. Wegen der hohen Nachfrage fahren nach Angaben der Deutschen Bahn bundesweit 45 zusätzliche Züge. "Alles was rollen kann, wird rollen", so ein Sprecher.

Die Bahn rät, die Hauptreisezeiten von 9 bis 17 Uhr zu meiden. Zwischen 7 und 8:30 Uhr etwa seien die Fernzüge nicht so stark ausgelastet. Auch abends ab 19 Uhr reise es sich entspannter. Außerdem empfehle sich für eine stressfreie Reise eine Sitzplatzreservierung. Zudem sollte, wenn möglich, ein Reisetag mit geringerer Nachfrage ausgewählt werden. Vor allem die Strecken von Mainz nach Köln oder von Koblenz nach Berlin seien stark nachgefragt.

Wegen des anhaltenden Streiks in Frankreich fallen in den kommenden Tagen zudem mehrere Zugverbindungen über Frankfurt, Mannheim, Kaiserslautern und Saarbrücken in das Nachbarland aus.

Viele Reisende nutzen Fernbusse

Viele Reisende haben auch eine Fahrt mit einem Fernbus gebucht. Nach Angaben von Flixbus gibt es rund 30 Prozent mehr Flixbus-Reservierungen an den Weihnachtstagen und Neujahr, bei Flixtrain sind es sogar 50 Prozent mehr. Vor allem die Strecke nach Berlin werde genutzt. Je nach Nachfrage würden auch mehr Fahrzeuge eingesetzt, so das Unternehmen.