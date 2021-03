Für fast alle Schüler in Rheinland-Pfalz beginnt heute wieder der Unterricht in den Schulen. Für die meisten Klassen wird es Wechselunterricht geben.

In den Wochen zuvor waren bereits die Grundschulen sowie die fünften und sechsten Klassen in den Präsenzunterricht zurückgekehrt.

Wechselunterricht für die meisten Klassen

Die meisten Schüler in Rheinland-Pfalz werden zunächst in den Wechselunterricht gehen. Das heißt: Ein Teil der Klasse lernt in der Schule, der andere zu Hause. Das liegt daran, dass die meisten Klassenzimmer zu klein sind, um mit der kompletten Klasse einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu können.

Außerdem gilt: Schüler und Lehrer müssen FFP2- oder OP-Masken tragen. Mit der Rückkehr in die Schulen gelte auch wieder die Präsenzpflicht, so das rheinland-pfälzische Bildungsministerium.

Kein Wechselunterricht in Städten und Kreisen mit hoher Inzidenz

Ausnahmen gibt es in Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen. So dürfen zum Beispiel in Frankenthal und im Kreis Germersheim ab heute nur die Grund- und Förderschüler in den Wechselunterricht. Im Kreis Altenkirchen bleibt es für alle Schüler beim Fernunterricht.

Der Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz liegt seit vier Tagen über dem Grenzwert von 50. Im Land gilt: Wenn die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt, müssen Städte und Kreise, die diesen Wert ebenfalls aufweisen, handeln und Lockerungen zurücknehmen.

Auch Kitas öffnen wieder

Auch die Kitas in Rheinland-Pfalz sollen heute wieder für alle Kinder öffnen. Das gilt aber nur dort, wo es die Infektionszahlen zulassen. Bisher wurden die Eltern gebeten, ihr Kinder nach Möglichkeit zuhause zu lassen. Je nach Situation in den Kommunen und den Kitas kann es laut Bildungsministerium aber immer wieder zu Einschränkungen des Betreuungsangebots kommen.