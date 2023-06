Startup-Beach für Gründer

per Mail teilen

"Startups sollen sich unter hervorragenden Standortbedingungen weiter gut entwickeln können", heißt es im Koalitionsvertrag der Ampelregierung in Rheinland- Pfalz. Allerdings ist die Zahl der Gründungen im vergangenen Jahr um 6 Prozent zurückgegangen. Woran das liegt und was besser werden muss, war auch Thema beim Startup-Beach in Mainz - die Networking-Veranstaltung für Gründer.