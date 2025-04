Am Ostersonntag hatte Papst Franziskus noch an der Ostermesse teilgenommen und die Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom begrüßt. Am Ostermontag ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Weltweit hat sein Tod große Anteilnahme ausgelöst - auch in Rheinland-Pfalz trauern viele Gläubige um ihn.