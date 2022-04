In Rheinland-Pfalz kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes heute lokal Starkregen mit einem Niederschlag von 15 Liter pro Quadratmeter in der Stunde geben. Verbreitet regnet es auch schauerartig und Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad, in Hochlagen bei etwa 10 Grad. In der Nacht zum Mittwoch lassen die Schauer dann nach. Ab Mittwoch sagen die Experten wieder eine Wetterbesserung voraus.