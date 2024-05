RLP räumt auf, Tankschiff rammt Moselbrücke, Förderbescheide für das Ahrtal

Das ist gerade nochmal so gut gegangen: Ein mit 2.000 Tonnen Benzin beladenes Tankschiff ist gestern Abend auf der Mosel bei Cochem mit einer Brücke kollidiert. Das Schiff wurde beschädigt - der Tank blieb aber zum Glück unversehrt, wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, Wolfgang Lambertz (CDU), danach sagte. Mehr zu dem Unfall lest ihr hier:

Kaum was los an diesem Mittwochmorgen. Unser Verkehrsticker ist auch im "Pfingstferien-Modus":

6:00 Uhr

Guten Morgen Rheinland-Pfalz!

Hallo am Mittwoch zu einer neuen Ausgabe unseres Newstickers. Die wichtigste Info des Morgens vorneweg: Es scheint so, als habe RLP die Tage mit Starkregen und Überschwemmungen überstanden! Aus der Nacht gibt es bislang keine Meldungen über neue Vorfälle. Mein Name ist Klaus Welsch und ich begleite euch in diesen Mittwochmorgen mit allem, was für Rheinland-Pfalz heute wichtig ist.

