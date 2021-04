Gebäude in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind bundesweit mit am meisten gefährdet bei Starkregen. Das geht aus einem Forschungsprojekt des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft und des Deutschen Wetterdienstes hervor. Ausschlaggebend bei der Berechnung sei, neben Regenmengen und Landschaft, die Lage eines Hauses gewesen. Dazu zähle unter anderem, wie nah das jeweilige Haus am Wasser liege. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg werde ungefähr jedes sechste Haus in die höchste Gefährdungs-Kategorie eingeordnet. Unter den großen Städten in Rheinland-Pfalz hätten Ludwigshafen und Mainz die meisten Gebäude, die bei Starkregen Schaden nehmen könnten.