Am Mittwoch ist überall in Rheinland-Pfalz Schauerwetter. Am Vormittag ist es am ehesten noch in der Eifel trocken, sonst bilden sich schon örtlich die ersten Schauer und Gewitter. Am Nachmittag können dann vor allem im Süden und in der Mitte des Landes teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen oder auch orkanartigen Böen auftreten. Auch hageln kann es. Die Gewitter treten aber nur sehr lokal auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad.