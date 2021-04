per Mail teilen

Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler hat angekündigt, dass es bis Ende April Lockerungen in den rheinland-pfälzischen Altenheimen geben könnte. Dazu müssten die Impfungen abgeschlossen sein.

Die Erst- und Zweitimpfungen in den Heimen sollten nach Angaben der Ministerin bis Ende dieses Monats beendet sein. Dann sei ein Punkt erreicht, an dem man die Corona-Verordnung hinsichtlich der Besuchsregeln anpassen und überarbeiten werde, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Ziel sei es, mehr Möglichkeiten für Freiräume zu schaffen.

Hintergrund ist, dass sich Bewohner von Altenheimen wegen Corona nach wie vor nur sehr eingeschränkt im Heim bewegen können und nur eingeschränkt besucht werden dürfen. Die Kritik an diesen Beschränkungen wächst, nachdem immer mehr Heimbewohner geimpft sind. Laut Gesundheitsministerium haben sich mehr als 90 Prozent der Altenheimbewohner impfen lassen. Bei den Mitarbeitern liege die Impfquote bei rund 80 Prozent.

Lieferausfall von Biontech/Pfizer

Unterdessen bremst eine ausgefallene Biontech/Pfizer-Lieferung in Rheinland-Pfalz das Impftempo. Am Dienstag seien rund 10.000 fest zugesagte Dosen des Impfstoffs nicht geliefert worden, sagte Landesimpfkoordinator und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD). Die Gründe dafür seien unklar.

Am Dienstagnachmittag waren bereits in Berlin zwei der sechs Impfzentren vorfristig geschlossen worden, weil ein Impfstofftransport wegen mutmaßlich technischer Schwierigkeiten aufgehalten worden war, wie es von der Gesundheitsverwaltung geheißen hatte. In beiden Zentren wurde zuletzt das Biontech-Präparat verabreicht.

4,75 Prozent haben Zweitimpfung erhalten

Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht, haben bislang 554.729 Rheinland-Pfälzer ihre Erstimpfung erhalten (Stand 7. April). 194.446 geimpfte Rheinland-Pfälzer haben zudem ihre Zweitimpfung erhalten (4,75 Prozent der Bevölkerung).