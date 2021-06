Seit 9. Juni dürfen auch Betriebsärzte in Rheinland-Pfalz impfen. Die BASF war dank eines Pilotprojekts schon früher gestartet. Wie ist der Stand der Kampagne im Land? Haben viele Beschäftigte das Angebot angenommen?

Die Impfungen in den Betrieben gelten als dritte Säule in der Impfstrategie, neben den Impfzentren und den Hausärzten.

Von Boehringer Ingelheim heißt es auf SWR-Anfrage, man erhalte wöchentlich neue Impfdosen. Die Impfungen verliefen planmäßig. Genaue Zahlen nennt Boehringer nicht. Das Interesse sei aber weiter hoch. In der vergangenen Woche seien die Betriebsimpfungen für alle Mitarbeitenden unabhängig von ihrem Arbeitsort geöffnet worden. Zuvor seien die Mitarbeitenden mit standortgebundener Funktion priorisiert worden.

Beim Spezialglashersteller Schott in Mainz ist man gerade noch in der Impfphase für die erste Impfung. Alle zur Verfügung gestellten Dosen würden verimpft, teilte ein Sprecher auf SWR-Anfrage mit. Das Interesse in der Belegschaft sei sehr hoch. 2.800 eigene Beschäftigte und 1.500 Mitarbeitende von Fremdfirmen, die für Schott auf deren Gelände in Mainz tätig sind, sollen geimpft werden.

Eine baldige Einstellung des Angebots sei nicht geplant. Es starte ja demnächst die Kampagne der Zweitimpfung. Zudem gehe man davon aus, dass es noch Nachzügler geben werde.

Die Bundesregierung hat festgelegt, dass die Bestellung der Impfdosen im Wochenturnus erfolgen muss. Pro Firma in Rheinland-Pfalz können je Woche bis zu 800 Impfdosen bestellt werden. Boehringer und Schott hatten zum Start die Höchstmenge geordert.

Bei der Thyssenkrupp Rasselstein GmbH in Andernach hatten sich ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Impfung im Betrieb angemeldet. Die durch das Unternehmen geschaffene Infrastruktur ermöglicht rund 360 Impfungen pro Woche.

BASF: Eine "gewisse Entspannung"

Vorreiter beim Impfen der Belegschaft durch Betriebsärzte in Rheinland-Pfalz war der Chemieriese BASF in Ludwigshafen. Dort war Mitte April ein bundesweites Pilotprojekt an den Start gegangen. Im größten Chemiewerk der Welt war dafür ein eigenes Impfzentrum in der Nähe von Tor 11 entstanden. Die BASF ging davon aus, bis zu 4.000 Beschäftigte impfen zu können. Auch bei der BASF sei die Nachfrage der Mitarbeitenden stets hoch, so eine Konzernsprecherin. Kein Impfstoff bleibe liegen. Eine "gewisse Entspannung" könne man dennoch bemerken, die vermutlich auch mit der Aufhebung der Impfpriorisierung und der Beteiligung der Hausärzte zusammenhänge. Eine baldige Einstellung des Angebots sei aber nicht absehbar.

Bis zu 200 Impfungen täglich im Mercedes-Benz-Werk Wörth

Etwas südlicher, rheinaufwärts, ein anderer großer Arbeitgeber im Land: das Mercedes-Benz-Lkw-Werk in Wörth. Dort ging es am 10. Juni mit den Impfungen los. Das Angebot werde sehr gut angenommen, teilte eine Sprecherin mit. Es werde sichergestellt, dass der zur Verfügung stehende Impfstoff zügig verimpft werde. Bis zu vier Werksärzte und mehr als zehn medizinische Fachangestellte führen der Sprecherin zufolge die Covid-19-Schutzimpfungen am Standort durch. Sechs Impfkabinen gebe es. Täglich seien rund 200 Impfungen möglich, sofern ausreichend Impfstoff verfügbar sei. Man hoffe weiter auf eine stabile Versorgung.

Auch Impfungen für Genesene würden durchgeführt, entsprechend der Empfehlung des Robert-Koch Instituts. Pläne, das Impfangebot auf externe Betriebe auszuweiten, gebe es derzeit nicht.

IHK: Interesse wird nicht so schnell abreißen

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz werten die bisherige Impfkampagne direkt in den Betrieben als Erfolg. Diese "dritte Säule" sei eine gute und wichtige Ergänzung zu dem Angebot der Hausärzte und Impfzentren, sagt Günter Jertz, der Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinhessen. Die Wirtschaft habe hier Verantwortung übernommen und sich sehr schnell organisiert.

Der den Unternehmen zur Verfügung stehende Impfstoff werde den Rückmeldungen an die IHK zufolge sehr gut genutzt. Mitte Juli werde dazu eine Zwischenbilanz gezogen.

Das Interesse werde nicht so schnell abreißen, da besonders die kleineren Betriebe ja noch gar keine Möglichkeit gehabt hätten, Impfdosen zu erhalten, so Jertz. Hier setze man darauf, dass die größeren Betriebe "umswitchen", sobald ihre Belegschaft geimpft ist, und ihre Infrastruktur dann auch kleineren umliegenden Firmen zur Verfügung stellen. Mit der Einbindung solcher Ankerbetriebe könnten die Impfungen durch die Hausärzte und die Impfzentren ergänzt werden - das beschleunige das Tempo. Als Beispiel nannte eine IHK-Sprecherin Worms, wo mehrere Firmen in dieser Hinsicht kooperieren möchten.

Von den rund 250.000 IHK-zugehörigen Betrieben im Bundesland haben rund 150 mehr als 500 Beschäftigte. Unter anderem diese Betriebe seien von der Größe und Ausstattung dazu geeignet, als Ankerbetriebe zu fungieren, so die IHK.

Kleine und mittelständische Unternehmen, die sich keinen Betriebsarzt leisten können, greifen auch auf externe Dienstleister zurück. Ein solcher betriebsärztlicher Dienst ist der BAD mit Zentrale in Bonn, der über sechs Gesundheitszentren in Rheinland-Pfalz verfügt, wo Impfungen angeboten werden. Bei größeren Kunden impfe man auch vor Ort. Zahlen wollte der BAD auf Anfrage nicht nennen. Man melde die Impfdaten täglich an das RKI. Ungewöhnlich bei den Corona-Impfungen sei es, dass man kurzfristig agieren müsse. Die Nachfrage sei nach wie vor hoch. Vorrang hätten Betriebe, deren Beschäftigte eng Seite an Seite arbeiten, wie etwa in der Nahrungsmittelproduktion.

Betriebsärzte sollen bei der Corona-Impfung für weiteren Schub sorgen. Imago Lagencia



Große Unternehmen bieten auch "Boosterimpfungen" an

Ein Zurückfahren des Angebots der betriebsärztlichen Corona-Impfungen im Land ist also nicht in Sicht. Im Gegenteil:

Möglich seien in bestimmten Fällen auch Zweitimpfungen bei bereits erfolgter Erstimpfung außerhalb des Unternehmens, so der Sprecher des Mainzer Glasherstellers Schott. Das sei allerdings eher eine Ausnahme. In der Regel sollten die Personen die Zweitimpfung dort durchführen, wo auch die Erstimpfung erfolgte.

Die BASF, Boehringer Ingelheim und Schott bieten ebenso wie Mercedes-Benz "Boosterimpfungen" für Genesene an. Wenn eine Person nachweislich eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus durchgemacht hat, kann sie laut einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sechs Monate nach der Erkrankung eine Immunisierung durch eine einzelne Impfung erhalten.