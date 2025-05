per Mail teilen

Im Juni und damit einen Monat später als geplant, sollen an der Großbaustelle an der Pfaffendorfer Brücke im Rhein bei Koblenz Bauteile per Schiff angeliefert werden, die für den Unterbau der neuen Brücke gebraucht werden. SWR-Reporterin Andrea Kaltheier über den Stand der Arbeiten: