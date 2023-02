In der Pfalz und in Rheinhessen gab es heute in einigen Kommunen Einschränkungen bei Kitas, im Busverkehr und bei Krankenhäusern. Die Gewerkschaft ver.di hatte Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks aufgerufen. In Pirmasens reagierten die Stadtwerke mit Aussperrungen.