Die Stadt Trier sucht wegen der hohen Zahl von Briefwahlanträgen zur Bundestagswahl kurzfristig noch weitere Wahlhelfer. Wie die Stadt mitteilte, haben von gut 78.000 wahlberechtigten Personen bereits fast 35.000 Briefwahl beantragt . Damit seien alle bisherigen Rekorde in Trier gebrochen. Zum Vergleich: bei der letzten Bundestagswahl 2017 waren es fast 23.500 Wahlberechtigte, die ihre Stimme per Brief abgegeben haben.