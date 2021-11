Squid Game wird auf Pausenhöfen in RLP nachgespielt – wie gefährlich ist die Serie?

Die Netflix-Serie Squid Game ist auch auf Schulhöfen in Rheinland-Pfalz angekommen. Eltern sind besorgt, Verantwortliche warnen. Wir haben Experten gefragt, worin die Gefahr lauert.

Szenen aus der Netflix-Serie brennen sich ins Gedächtnis ein – offenbar auch bei Kindern. Laut Schulen und KITAs werden Szenen aus der Serie auf den Pausenhöfen nachgespielt. Elternbriefe sollen Familien für das Thema sensibilisieren.

Leider gab es auch an unserer Schule in den vergangenen Tagen zwei Situationen, in denen ein Kind über die Serie berichtet bzw. mehrere Kinder eine Szene nachgespielt haben.

Beispiel: Squid Game - so sind die Szenen aufgebaut

Über 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen befinden sich auf einem großen, freien Gelände und spielen "rot oder grün" – eine Form des Kinderspiels "weißer Hai" oder "Wer hat Angst vorm schwarzen Mann". Eine Puppe, die auf der anderen Seite des großen Geländes steht, dreht sich herum. Alle Teilnehmer müssen stillstehen. Die, die nicht stillstehen, werden erschossen.

Kinderspiele sorgen für niedrige Hemmschwelle

Eigentlich sollten Kinder durch die FSK16-Beschränkung davor geschützt sein, solche Szenen zu sehen. Doch was im privaten Bereich passiert, kann nicht kontrolliert werden. Hier sind die Erziehungsberechtigten in der Verantwortung.

"Squid Game (...) wird in den sozialen Medien häufig mit entsprechenden Beiträgen, Ausschnitten oder Memes aufgegriffen. Von daher ist die Serie sehr präsent, auch wenn man sie gar nicht selbst gesehen hat. Dass es darin ohnehin um Schulhof-Spiele geht, kann eine weitere Rolle spielen."

Die niedrigere Hemmschwelle ist ein neuer Faktor, welcher Squid Game von anderen Serien und Filmen unterscheidet. Während früher Schießereien der Indianer nachgespielt wurden, ohne dass Kinder jemals mit einem Lasso auf einem Pferd gesessen haben, können sie jetzt ein ihnen bekanntes Spiel, wie Tauziehen oder "weißer Hai", kinderleicht variieren.

Keine flächendeckende Gefahr

Befürchtungen über negative Medienwirkungen gibt es im Prinzip schon seit es Medien gibt, sagt Stephan Winter, Professor für Medienpsychologie an der Universität Koblenz-Landau. In letzter Zeit war die Aufmerksamkeit vor allem auf Actionspielen wie "Counterstrike" und "Fortnite" oder auf die negative Wirkung sozialer Medien gerichtet. Laut Winter sind Medienwirkungen aber eher als gering einzustufen und nur bei bestimmten Personengruppen zu entdecken. Man sollte die Gefahren, die es zweifellos auch geben kann, differenziert betrachten.

Ist die Serie Schuld an Gewalt auf Schulhöfen?

Kinder, die Realität und Fiktion noch nicht unterscheiden können, sollten selbstverständlich nicht mit Squid Game in Berührung kommen, sagt Stephan Winter. Doch wenn auf dem Schulhof jetzt Murmeln oder "Ochs am Berg" gespielt wird, ohne sich danach zu prügeln, ist das an sich, laut Winter, erst einmal kein Problem. Eine pauschale Schuldzuweisung an die Serie sei "mit großer Zurückhaltung" zu sehen. Bis jetzt gebe es keine gesicherten Erkenntnisse zum Thema.

Wie Netflix von "Squid Game" profitiert

Ähnlich äußert sich die Abteilung Schulpsychologie des Pädagogischen Landesinstituts von Rheinland-Pfalz. Den Schulpsychologen wurde bis jetzt landesweit kein Fall gemeldet. Dies bedeute jedoch nicht, dass es keine Fälle gibt. Doch scheinbar werden diese Fälle intern gut aufgearbeitet oder es werde im Vorfeld gut über die Serie kommuniziert.

Wie sollten Erziehungsberechtigte reagieren?

Stephan Winter empfiehlt, mit den Kindern über den Medienkonsum zu reden. Es müsse dafür gesorgt werden, dass sich keine Kinder jüngeren Alters diese Serie anschauen. Falls das schon geschehen ist, muss über die Inhalte gesprochen werden und insbesondere erklärt werden, warum es auf keinen Fall richtig ist, gewalthaltige Serien als Vorbild für ein Verhalten auf dem Pausenhof zu sehen.