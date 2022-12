Sprengung nach Felsrutsch in Oberwesel verschoben

per Mail teilen

An der Bahnstrecke zwischen Oberwesel und Bacharach dauern die Arbeiten wegen eines Felssturzes kurz vor Weihnachten weiter an. Wie der Betreiber des ansässigen Steinbruchs mitgeteilt hat, war eine Sprengung an der Stelle noch nicht möglich. Heruntergefallene Steine hätten Kabel zerstört.