per Mail teilen

Grundschüler, die schon mit Sportkleidung in die Schule kommen müssen, Abiturienten, die morgens im Dunkeln auf einem Sportplatz Runden drehen: Während Schüler verzweifeln, verteidigen Ministerium und Landessportbund den Schulsport zu Corona-Zeiten.

Die gefütterten Stiefel mit der kuscheligen Daunenjacke oder doch lieber die luftdurchlässigen Sportschuhe und eine Fleecejacke? Noch stehen Eltern und Schüler nicht regelmäßig vor der Entscheidung, ob sie den Anweisungen der Schulleitung folgen oder alles Erdenkliche tun, um ihre Kinder vor der Kälte zu schützen. Doch mit Blick auf die kälteren Wintermonate machen sich viele zunehmend Gedanken über die körperliche und geistige Gesundheit der Schüler.

Und genau darum geht es in einem Brandbrief der rheinland-pfälzischen Landesschülervertretung (LSV). Sie berichten von gefrorenen Laufbahnen, nassgeschwitzter Kleidung und keinen Umkleidemöglichkeiten.

LSV: Kein Schulsport im Freien

Deswegen lehnt die LSV einen verlagerten Sportunterricht nach draußen im Winterhalbjahr ab. "Es ist doch niemandem geholfen, wenn wir uns jetzt alle erkälten", sagt Elisabeth Hegemann vom Landesvorstand der LSV.

Viele Kinder würden aufgefordert, mit Sportkleidung in die Schule zu kommen, um das Umziehen zu vermeiden. Selbst nach dem Sportunterricht blieben viele in ihren nassgeschwitzten Outfits - selbst die ganz Kleinen.

Aber gerade bei älteren Schülern gibt es ein zusätzliches Problem. Sie hätten sich zu Schuljahresbeginn für eine Sportart entschieden, die jetzt aber nicht mehr unterrichtet werden könnte. Viele müssten wechseln, was ihnen schwer fiele. "Was ursprünglich gewählt wurde, ist jetzt egal." Das bedeute für viele Schüler schlechtere Noten, so Hegemann.

LSV fordert Theorieunterricht

Sportunterricht sehe aktuell so aus, dass Schüler das machen müssen, was mit den Gegebenheiten irgendwie möglich ist. Und sei es morgens um acht auf Glatteis zu sprinten, ergänzt Hegemann.

Auch sei offen, ob es infektionstechnisch so sicher sei, ganze Klassen zusammen Sport machen zu lassen, wenn entsprechende Anlagen für den Individualsport doch gesperrt seien.

Deshalb fordert die LSV, auf Theorieunterricht auszuweichen und alternative Formen der Benotung zu finden. Es gebe viele Möglichkeiten wie Noten für die aktive Mitgestaltung des Unterrichts, Hausaufgabenüberprüfungen, Referate oder sogenannte Homeworkouts.

ADD rät Schulen zum Sportunterricht

Vor zwei Wochen hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eine Handreichung an die rheinland-pfälzischen Schulen verteilt. Darin heißt es, der Sportunterricht könne im Freien weiterhin regulär ohne Maske, aber mit Abstand stattfinden. Sporttheoretischer Unterricht in Innenräumen könne ebenfalls regulär (mit Maske) abgehalten werden.

Regulärer sportpraktischer Unterricht in Innenräumen könne allerdings nicht mit Maske stattfinden. Wenn kein Ersatz durch regulären Sportunterricht im Freien möglich sei, solle versucht werden, den Schülerinnen und Schülern ein alternatives Bewegungsangebot zu unterbreiten.

Auch die Landeselternvertretung weiß keinen Rat: "Es gibt hier keine wirklich gute Alternative. Entweder Sport bei einigermaßen gutem Wetter - draußen und mit Abstand, dann natürlich ohne Maske. Oder den neuen "Alternativsport" im Klassenraum und dann in Theorie und Maske, erklärt der rheinland-pfälzische Landeselternsprecher Reiner Schladweiler.

Bewegung zu Corona-Zeiten wichtig

Das Bildungsministerium ist jedoch nicht gewillt, auf praktischen Sportunterricht zu verzichten: Bewegung, Spiel und Sport sei als treibende Kraft für eine bestmögliche geistige und körperliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wissenschaftlich belegt und deshalb unverzichtbar.

Auch aus Sicht des Landessportbundes (LSB) Rheinland-Pfalz darf Sport nicht ausfallen, er müsse allerdings verantwortlich angepasst und modifiziert werden.

Gerade unter den aktuellen Rahmenbedingungen komme der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte besondere Bedeutung zu. Nicht das schweißtreibende Basketballspiel, sondern Technikübungen ohne Körperkontakt, Ausdauerläufe mit geringer Intensität oder leichte Bewegungsspiele seien möglich und sinnvoll, erklärt Ulrich Becker, LSB-Vizepräsident für Bildung.

"Wenn nun jahreszeitlich bedingt die Außentemperaturen sinken, werden Sportlehrkräfte und Schulleitungen prüfen, ob in gut belüfteten Innenräumen wie in Aulen oder Versammlungsräumen unter Einhaltung des Mindestabstandes alternative Bewegungsangebote zu realisieren sind oder ob sporttheoretischer Unterricht die bessere Alternative darstellt", sagt Becker.

Bewegungs- und Sportmöglichkeiten würden derzeit auch im privaten Bereich immer mehr eingeschränkt. "Vereine und Studios müssen ihre Angebote einstellen und eine weitere Beschränkung der Bewegungsfreiheit droht." In einem von Abstandsregeln und Hygienevorschriften bestimmten Schulalltag seien Bewegungsangebote wichtige Faktoren für Gesundheit und Wohlbefinden, so der Vizepräsident abschließend.