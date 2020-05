Sportgeschichte in Bilderrahmen – Die Fotos des Bernhard Kunz

16 Millionen Fotos hat der Sportfotograf Bernhard Kunz in den letzten Jahren geschossen und archiviert. Einzigartige Momentaufnahmen, in denen er Sportler in oftmals historischen Situationen für die Nachwelt verewigt hat. Für sein fotografisches Gesamtwerk ist er mit der Coubertin-Medaille ausgezeichnet worden. Jetzt ist er in Ruhestand gegangen.