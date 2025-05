Las Vegas-Gefühl in Hachenburg

Wer an diesem Wochenende noch keine anderen Pläne hatte, konnte sich bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau spontan kirchlich trauen lassen. Es habe sich ein bisschen wie in Film und Fernsehen angefühlt, wenn die Leute in Las Vegas heiraten, sagt Michael Roller.

Er und seine Frau Katrin seien bereits seit 13 Jahren standesamtlich verheiratet. Erst Samstag beschlossen sie, sich in Hachenburg trauen zu lassen - und das sogar als Doppelhochzeit. Rollers Eltern bekamen ebenfalls den kirchlichen Segen. Etwa 35 Paare entschlossen sich in Hachenburg am Sonntag zu der Spontan-Hochzeit.