ver.di ruft in RLP zum spontanen Streik im Busverkehr auf

Heute müssen Pendler wieder Geduld aufbringen - die Gewerkschaft ver.di hat Busfahrerinnen und Busfahrer der privaten Busbetriebe zum Streik aus dem laufenden Betrieb heraus aufgerufen. Seit 9 Uhr sollen die Busse im Depot bleiben.

Der Streik soll mit dem Ende der letzten Schicht heute enden. Die Gewerkschaft hatte den Ausstand in den vergangenen Tagen immer wieder angedroht. Ähnliche Aktionen gab es bereits in der vergangenen Woche.

Weite Teile des Landes dürften laut ver.di von den Streikmaßnahmen betroffen sein. Ebenso betroffen ist der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden. Auch der Berufspendlerverkehr wird in vielen Teilen des Landes nicht mehr stattfinden.

Busse stehen in allen Regionen zum Teil still

Der Ausstand wirkt sich auch im nördlichen Rheinland-Pfalz aus. Bestreikt werden unter anderem die Bus Rhein Mosel GmbH und das Koblenzer Unternehmen Zickenheiner. Nach Auskunft des Verkehrsverbundes Rhein Mosel (VRM) sind von dem Busstreik Verbindungen im Rhein-Hunsrück-Kreis, im Kreis Neuwied, in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bad Breisig betroffen, außerdem Buslinien in Mayen, auf dem Maifeld, in Lahnstein, Koblenz, Bad Ems-Nassau, Nastätten und Lahnstein. Es sei unklar, welche Auswirkungen der Streik habe, es könne den ganzen Tag zu Ausfällen kommen, so der VRM.

In Trier etwa hat die Gewerkschaft etwa 80 Beschäftigte zum Ausstand aufgerufen. Davon betroffen seien die Moselbahn und die DB Regio Bus Rhein-Mosel. Auch im Raum Ludwigshafen sind die privaten Transportunternehmen zum Warnstreik aufgerufen. Hier stehen Fahrzeuge der Palatina Bus GmbH still, die Linien in Ludwigshafen, Speyer, Neustadt und Freinsheim bedient.

Auch in der Westpfalz wird gestreikt. Bus-Ausfälle drohen bei den Linien der DB Regio und auch der Stadtbus Zweibrücken GmbH.

Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Bad Kreuznach stehen ebenfalls erneut viele Busse still. Am Streik beteiligen sich die Fahrer der Bad Kreuznacher Stadtbusgesellschaft und der DB Regio Mitte.

ver.di macht Arbeitgeber verantwortlich

Die Gewerkschaft macht die Arbeitgeber für die Eskalation im Tarifkonflikt der privaten Busbetriebe verantwortlich. "Trotz der millionenschweren Bewilligungsbescheide des Landes ist die Arbeitgeberseite nicht bereit, den bereits geeinten Tarifvertrag zu unterzeichnen", so ver.di Verhandlungsführer Marko Bärschneider. Auch den Weg in die Schlichtung wollten die Arbeitgeber noch nicht gehen.