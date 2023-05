per Mail teilen

Nach dem Gipfel in Berlin herrschte bei Städten, Kreisen und Gemeinden Frust. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Kreise und Kommunen zu einem Spitzengespräch zur Flüchtlingspolitik eingeladen. Es gehe darum, nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin vor zwei Wochen das weitere Vorgehen zu besprechen, heißt es in der Einladung.