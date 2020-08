Eine Spinne auf ihrem Oberschenkel hat eine 27-jährige Autofahrerin so abgelenkt, dass sie mit ihrem Wagen von der Straße abkam und in einem Gebüsch landete. Der Wagen der Frau habe sich bei dem Unfall am Dienstagmorgen in der Nähe von Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) überschlagen, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie konnte sich laut Polizei selbst aus dem Wagen befreien und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.