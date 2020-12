Während die meisten Einzelhändler aufgrund der Corona-Pandemie schließen mussten, dürfen Märkte, die lebensnotwendige Dinge verkaufen, weiter geöffnet haben. Für Spielzeughändler bedeutet das, dass sie ihr Weihnachtsgeschäft an die Drogerien verlieren.

Andrea Leibig macht dieser Tage viele Fotos. Fotos von Spielsachen, denn ihr kleiner Laden im Herzen Speyers musste inmitten der Vorweihnachtszeit schließen und nun fotografiert sie ihren Kunden die Spielsachen ab und schickt ihnen die Bilder. Nachdem eine Auswahl getroffen wurde, kann sie die Ware aus ihrem Fenster verkaufen. Normalerweise ist ihr Laden in den Tagen vor Weihnachten gut besucht. Ein Großteil ihres Umsatzes entsteht eigentlich während des Advents, da sie auch auf dem Speyrer Weihnachtsmarkt einen Stand hat.

Doch in diesem Jahr kommen nur wenige Kunden an ihr Fenster und holen bestellte Ware ab oder lassen sich zum Spielzeugkauf beraten. Jetzt sieht sie die Menschen mit großen Tüten der benachbarten Drogerie vorbeilaufen - voll mit Spielsachen, die dort neben dem Bedarf für das tägliche Leben weiterhin verkauft werden dürfen. "Es fühlt sich ungerecht an", sagt Leibig und ergänzt: "Aber was ist zu Corona-Zeiten schon fair?"

Handelsverband sieht Politik in der Verantwortung

Sie will sich nicht beklagen und steht hinter der Entscheidung, dass die Geschäfte wieder schließen mussten. Dennoch fühlt es sich für sie wie eine Wettbewerbverzerrung an. Diesen Eindruck der Spielwarenhändler bestätigt auch Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz. Er verstehe den Wunsch der Wettbewerber, dass die Spielwaren nicht verkauft werden dürften.

Jedoch sei es in den meisten Vollsortiment-Geschäften nicht so einfach, die Produkte abzugrenzen. "Spätestens an der Kasse gäbe es dann die Diskussion", glaubt Scherer. Er verstehe beide Positionen und glaube, dass, wenn die noch geöffneten Einzelhändler nun Teile ihrer Ware nicht mehr verkaufen könnten, das Geschäft dann ins Internet verlegt werden würde.

Daher würde Scherer eher dafür plädieren, dass die Händler, die nun schließen mussten, ordentliche Hilfen vom Staat bekämen. Er befürchte, dass durch das fehlende Weihnachtsgeschäft - das im Spielwarenbereich circa 40 Prozent des Gesamtumsatzes des Jahres ausmache - es im kommenden Jahr zu einigen Insolvenzen kommen werde.

Händler spüren eine große Verunsicherung

Auch Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels, berichtet, dass die Spielwarenhändler sich benachteiligt fühlten, dass andere weiterhin ihre Bestände verkaufen könnten.

Aber auch, dass es Verständnis für die Entscheidung zu den Geschäftsschließungen gebe, sich die Händler aber mehr Hilfe vom Bund und den Ländern wünschten. "Innerhalb von kürzester Zeit ist es das zweite Mal eine extreme Situation für die Händler", so Kahnt.

Selbst die größte Solidarität der Kunden, die ihre Einzelhändler vor Ort unterstützen, reiche nicht, die Umsatzeinbrüche in der Vorweihnachtszeit aufzufangen. Und dieser Verlust würde auch nicht mehr aufgeholt werden. "Der Großteil des Umsatzes ist verloren", sagt Kahnt.

Spielzeug-Verkäuferin bleibt optimistisch

Das merkt auch Andrea Leibig in ihrem Spielwarenladen in Speyer. Sie freut sich über jeden Kunden, der bei ihr Ware bestellt und abholt, dennoch: "Es ist nur ein kleiner Teil meines normales Umsatzes". Auch sie rechnet damit, dass es nach dem Shutdown noch ein Nach-Weihnachtsgeschäft gibt. Ware für mehrere Tausend Euro, die sie bereits im Januar bestellt hat, bleibt dann erst einmal in ihrem Laden. Dennoch bleibt sie optimistisch, sie wünscht sich nur, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben.