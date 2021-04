Der Bundestag hat am Mittwoch in Berlin mit den Stimmen der Koalition eine bundesweit einheitliche Corona-Notbremse beschlossen. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Rheinland-Pfalz, Ralph Spiegler, hatte einheitliche Coronaregeln zuvor begrüßt.

Der Bund erhält durch die Gesetzesänderungen die Befugnis, Kontaktbeschränkungen und Schließungen anzuordnen. Bislang sind die Bundesländer dafür zuständig. In Städten und Landkreisen, in denen binnen einer Woche 100 Ansteckungen oder mehr auf 100.000 Einwohner registriert werden, gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Eine

Ausnahme gibt es für Einzelpersonen, die zum Joggen oder Spazieren ins Freie gehen.



Schulen müssen ab einer Inzidenz von 165 schließen

Damit orientiert sich die bundesweite Regelung an den Vorschriften in Hamburg, die vor Gericht Bestand hatten. Schulen müssen ab einer Inzidenz von 165 den Präsenzbetrieb komplett einstellen. Für private Treffen gilt die bereits bekannte Beschränkung auf einen Haushalt und eine zusätzliche Person, wenn die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen. Die Corona-Notbremse ist bis Ende Juni befristet. Am Donnerstag soll noch der Bundesrat über die Änderungen im Infektionsschutzgesetz abstimmen.

Spiegler: "Ausgangssperre hat auf dem Land kaum Auswirkungen"

"Es ist schwer vermittelbar, dass zwischen Mainz und Wiesbaden oder zwischen Ludwigshafen und Mannheim unterschiedliche Regeln gelten", sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Rheinland-Pfalz, Ralph Spiegler, dem SWR. Durch einheitliche Regelungen könnten die Bürgerinnen und Bürger sie auch verstehen. "Man muss das, was man veranlasst, auch verständlich machen."

Spiegler schätzt die Auswirkungen einer Ausgangssperre ab 22 Uhr für den ländlichen Bereich, wie Nieder-Olm, als gering ein: "Alleine dadurch, dass eben die Gastronomie, Bars und dergleichen ohnehin geschlossen sind, ist der Verkehr am späteren Abend sehr, sehr eingeschränkt." Er könne sich sogar vorstellen, dass eine Regelung ab 22 Uhr, statt ab 21 Uhr, zu einer Entzerrung beim Einkaufen führen kann.

FDP Rheinland-Pfalz will keinen Einspruch im Bundesrat einlegen

Der rheinland-pfälzische FDP-Chef und Wirtschaftsminister Volker Wissing sagte der Deutschen Presseagentur, dass die Landesregierung beim neuen Infektionsschutzgesetz im Bundesrat keinen Einspruch erheben werde. Es gebe zu dem Thema zwar keine Einigkeit in der rheinland-pfälzischen Ampelkoalition. Sie werde sich aber - wie für solche Fälle verabredet - der Stimme enthalten. Am Dienstag hatte sich bereits Ministerpräsidentin Dreyer so geäußert. Wissing sagte demnach weiter, er habe sich allerdings etwas anderes gewünscht.

Freie Wähler kündigten Klage an

Die Freien Wähler mit ihrem künftigen Fraktionsvorsitzenden in Rheinland-Pfalz, Joachim Streit, haben bereits angekündigt, gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes klagen zu wollen. Streit selbst will auch als Privatperson klagen.

Wo die "Notbremse" aufgeweicht wurde