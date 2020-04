Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufgefordert, Menschen aus den Flüchtlingslagern in Griechenland zu holen.

"Es gilt, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern und besonders Schutzbedürftige sofort aus dem völlig überfüllten Lagern zu holen", forderte Spiegel. "Die Situation in den Lagern auf den griechischen Inseln insbesondere in Moria spitzt sich gefährlich zu."

Rheinland-Pfalz steht laut Spiegel für Aufnahme bereit

Horst Seehofer könne nicht weiter so verzagt und halbherzig agieren. Nach Luxemburg müsse nun auch Deutschland zeigen, dass es seiner internationalen humanitären Verantwortung gerecht werde und seinen Anteil an der Minderung des Leids übernehme, verlangte Spiegel. Rheinland-Pfalz stehe bereit, seinen Anteil beizutragen und entsprechend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und schwerkranke Kinder aufzunehmen.

Seehofer hatte sich Anfang März offen gezeigt für die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern. Er warb für eine "Koalition der Willigen" in der EU. Griechenland hat das Verfahren zur Ausreise minderjähriger Flüchtlinge in andere EU-Staaten inzwischen in die Wege geleitet. Zwölf unbegleitete Minderjährige sollen in den kommenden Tagen nach Luxemburg gebracht werden.