Spiegel: "Haben Pufferkapazitäten in allen Erstaufnahmeeinrichtungen"

Noch seien in Rheinland-Pfalz nach der Grenzöffnung in der Türkei keine steigenden Flüchtlingszahlen zu verzeichnen, so Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) im SWR-Interview. Dies könne sich jedoch noch ändern.