ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln gesperrt

Die ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und Köln gilt als eine der wichtigsten in ganz Deutschland. Doch seit Samstagmorgen ist die Route für eine Woche gesperrt.

Reisende und Pendlerinnen müssen sich in der kommenden Woche auf erhebliche Einschränkungen und lange Umwege einstellen. In Montabaur fahren seit dem frühen Samstagmorgen keine ICE Züge mehr. Der Grund für die Sperrung sind Arbeiten an den Gleisen. Nach 20 Jahren werden einige Schnellfahrweichen erneuert.

Die Sperrung kommt bei Pendlern und Pendlerinnen nicht gut an. "Wir sind ja auch nach Montabaur gezogen, weil der ICE Bahnhof uns sozusagen in die Republik bringt", sagt Pendlerin Brigitte Döth. "Jetzt leider nicht mehr." Beruflich sei sie viel unterwegs und nutze dafür ihre Bahncard 100. Doch die ist wegen der Streckensperrung nun für eine Woche nicht nutzbar.

Umleitung über das Rheintal

Den Fernverkehr leitet die Deutsche Bahn soweit möglich über das Rheintal um, was die Fahrtzeit um circa eine Stunde verlängert. Ein Halt in Koblenz ist nicht vorgesehen. Reisende von Siegburg, Montabaur oder Limburg Süd sollen mit Ersatzbussen über die A3 an ihr Ziel kommen.

Der Fahrgastverband "Pro Bahn" bezeichnet das Ersatzangebot als nicht ausreichend. "Das ist ein Riesenproblem, weil hier die ICEs regulär mit 250 Kilometer pro Stunde fahren. Und der Bus, der kann leider nicht so schnell fahren", sagt Noah Wand vom Verband.