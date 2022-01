SPERRFRIST DO., 27.01.2022, 05:00 Uhr - Hangrutschgefahr an der Loreley

+++SPERRFRIST MORGEN, DONNERSTAG, 27.01.2022, 05:00 Uhr+++

BITTE ABMOD unbedingt beachten

Der Aachener Professor für Hydrogeologie und Präsident des Weltverbandes für Geoengineering, Rafig Azzam, kritisiert das Entwässerungskonzept auf dem Loreleyplateau als unzureichend. Hintergrund ist, dass die Verbandsgemeinde das Wasser unter anderem in den Hang neben dem Felsen ableitet. Dadurch besteht nach Ansicht des Aachener Experten aber die Gefahr eines Hangrutsches..

TEXT

Grund hierfür sei, laut Azzam, dass Regenwasser in den Hang abgeleitet werden soll, ohne dass im Vorfeld eine Stabilitätsanalyse des Hanges durchgeführt wurde. So sei ein Erdrutsch, wie im vergangenen Jahr bei Kestert nicht ausgeschlossen. Als Alternative zum unkontrollierten Ablassen des Wassers in den Hang schlägt der Aachener Professor Rohrleitungen vor. Ein alternatives Vorgehen ist nach Ansicht der Struktur- und Genehmigungsdirektion auf dem Loreley- Plateau aber nicht möglich. Sie hat das aktuelle Entwässerungskonzept genehmigt. Zudem sei ein Gutachten zu den Folgen der Wasserabführung in wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren nicht üblich, sagt die Behörde auf Anfrage des SWR.

ABMOD

Mehr zum Thema sehen Sie heute in Zur Sache Rheinland-Pfalz um 20 Uhr 15 im SWR-Fernsehen.