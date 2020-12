Wer sich entschließt, zu Weihnachten Gutes zu tun, der hat die Wahl zwischen vielen Organisationen und Projekten in Rheinland-Pfalz, die Unterstützung brauchen. Denn durch die Corona-Pandemie sind viele Einrichtungen besonders auf Spenden angewiesen.

Zur Weihnachtszeit wächst traditionell die Bereitschaft der Deutschen zu spenden. Im Corona-Jahr 2020 spielt die Pandemie auch bei den Spendenaufrufen von Vereinen, Organisationen und Einrichtungen in Rheinland-Pfalz eine große Rolle. Um die Krise und deren Folgen einzudämmen, haben einige sogar Corona-Sonderfonds aufgelegt. Neben Geld- werden auch Sachspenden benötigt. Wenn Sie spenden wollen, finden Sie hier einige Ideen.

Corona-Nothilfe des DRK in Rheinland-Pfalz

Das Deutsche Rote Kreuz spielt in Rheinland-Pfalz bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle - sei es bei der Betreuung von Abstrichzentren, der Fieberambulanz-Hotline, der Mitwirkung in Krisenstäben der Kommunen oder beim Einkaufsdienst für Senioren. Zur Finanzierung von Hilfsaktionen und Projekten hat das DRK eine Corona-Nothilfe eingerichtet, über die Spenden gesammelt werden. In Rheinland-Pfalz wird mit dem Geld zum Beispiel die Schulung von Hilfskräften finanziert. "Die neu ausgebildeten Personen können so bei Personalengpässen in der aktuellen Situation in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Hilfskrankenhäusern als Hilfskräfte das Pflegepersonal unterstützen", heißt es vom DRK.

Spendenaktionen der Kirchen

Aufgrund der Corona-Pandemie gehen in diesem Jahr zur Weihnachtszeit weniger Menschen in die Kirche als in normalen Jahren. Das wirkt sich auch auf die Kollekte aus. Katholische und evangelische Kirche setzen deshalb in diesem Jahr verstärkt auf Online-Spenden. Das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" sammelt für den weltweiten Kampf gegen Kinderarbeit.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte zur Eröffnung der Sammlung in Speyer, die Corona-Pandemie treffe alle Menschen, aber besonders hart die Ärmsten der Welt. Kinder und Jugendliche könnten oft nicht mehr zur Schule gehen und würden so einer Zukunftsperspektive beraubt.

Die Weihnachtsaktion Adveniat der katholischen Kirche kommt der armen Bevölkerung auf dem Land in Lateinamerika zu Gute, die unter der Corona-Pandemie ebenfalls besonders leide, heißt es von der Kirche.

Projekte der SWR Herzenssache

Die Kinderhilfsorganisation Herzenssache von SWR, SR und Sparda-Bank hat eine Corona-Soforthilfe eingerichtet. Unterstützt werden diverse lokale Projekte für Menschen in Rheinland-Pfalz, die von der Corona-Krise besonders stark betroffen sind. Das Geld fließt zum Beispiel in die Unterstützung schwerkranker Kinder und ihrer Familien.

Opfer häuslicher Gewalt

Der Opferschutzverein Weißer Ring, der 1976 in Mainz gegründet wurde, sagt, dass die Corona-Pandemie das Risiko häuslicher Gewalt deutlich erhöht. "Wir müssen davon ausgehen, dass es jetzt im Lockdown noch einmal zu deutlich mehr Taten kommt. Dass diese Phase in die dunkle Jahreszeit fällt, in der es ohnehin mehr Vorfälle gibt, verschlimmert die Lage für die Opfer zusätzlich", sagte Jörg Ziercke, Bundesvorsitzender des Weißen Rings. Darauf macht die Hilfsorganisation aktuell mit der Kampagne "Schweigen macht schutzlos, mach' Dich laut" aufmerksam. Für seine Arbeit ist der Verein auf Spenden angewiesen.

Vereine

Sportvereine, Kulturvereine, Musikvereine - durch Corona sind viele Einrichtungen im Land in finanzielle Schieflage geraten. Verschiedene Spendenportale organisieren Hilfe. So hat die Sparkasse etwa für die Region Koblenz das Portal "Heimatlieben" eingerichtet, dass sich auch an private Spender richtet. Für die Region Kaiserslautern gibt es das Spendenportal "Wir Wunder" der Sparkasse. Trierer Vereinen kann über die Plattform "Herzschlag Trier" geholfen werden.

Tiere und Umwelt

Die meisten Tierheime und Tierschutzvereine in Rheinland-Pfalz verzeichnen deutliche Spendenrückgänge. Denn durch die Corona-Auflagen konnten zum Beispiel traditionelle Sommerfeste oder Adventsverkäufe nicht stattfinden. Tierheime freuen sich nicht nur über Geldspenden, sondern auch über Futter, Decken oder Putzmittel. Zur Weihnachtszeit gibt es in vielen Tierheimen auch spezielle Wunschzettelaktionen. Schauen Sie am besten auf der Internetseite Ihres regionalen Tierheims vorbei.

Alternativ kann man auch an den Deutschen Tierschutzbund spenden, der Tierheime in Not und Tierschutzprojekte in ganz Deutschland unterstützt.

Die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF ruft ebenfalls zu einer Corona-Notspende auf. Mit dem Geld sollen nach Angaben der Organisation WWF-Schutzgebiete weltweit unterstützt werden, die von der Corona-Krise akut bedroht sind. Es soll unter anderem die medizinische Versorgung der Menschen und die Arbeitsplätze der Wildhüter sichergestellt werden.

Das Partnerland Ruanda

Ruanda, das Partnerland von Rheinland-Pfalz, kämpft mit den Folgen der Pandemie. Spenden nimmt der Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda entgegen. Sie sollen im afrikanischen Partnerland dabei helfen, in der Corona-Krise den Schulbetrieb zu normalisieren. Mit einem Teil der Spenden für einen Nothilfe-Fonds soll der Bau zusätzlicher Klassenräume in ruandischen Schulen finanziert werden. Die Schulen seien für über ein halbes Jahr komplett geschlossen worden. Erst seit Ende Oktober könne der Unterricht unter strengen Hygieneregeln wieder schrittweise aufgenommen werden.

Hilfe für Wohnungslose in Rheinland-Pfalz

Wohnungslose Menschen trifft Corona besonders hart. Sie sind oft chronisch krank, also gefährdeter, und sie können Hygienemaßnahmen schlecht befolgen. Zur Pandemie kommen momentan die kalten Nächte und die Frage nach einem warmen Schlafplatz. In Mainz und Bingen zum Beispiel unterhält die Caritas Unterkünfte für Obdachlose. Um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, soll unter anderem eine Luftfilteranlage eingebaut werden. Für Ausstattung und Versorgung werden Spenden benötigt.

Ein besonderes Projekt hat der Verein "Wohnsitzlos in Mainz" ins Leben gerufen. Mit den sogenannten TakeCare-Gutscheinen werden sowohl Obdachlose als auch die Gastronomie unterstützt. Der Verein kauft mit Hilfe von Spendengeldern Essensgutscheine bei Gastrobetrieben. Diese werden an Wohnungslose weiterverteilt, die somit eine warme Mahlzeit erhalten.

Der Mainzer Verein "Armut und Gesundheit in Deutschland" kümmert sich unter anderem um die gesundheitliche Versorgung von Wohnungslosen. In einer rollenden Arztpraxis fährt Obdachlosenarzt Gerhard Trabert zu den Betroffenen.

Weitere Initiativen aus Rheinland-Pfalz, die sich für Obdachlose einsetzen, finden Sie hier.

Inhaftierte

Die evangelischen Gefängnisseelsorger in der Pfalz rufen zu Weihnachtsspenden für Inhaftierte auf. Auch die Gefangenen litten unter den coronabedingten Einschränkungen. Während des Lockdowns war kein Besuch erlaubt, stattdessen konnte geskypt werden. Fehlende Körperkontakte vermissten vor allem die Kinder und ihre inhaftierten Väter. Mit der Weihnachtsgabe solle bedürftigen Gefangenen, die oft keinen Kontakt mehr nach draußen haben, eine Freude gemacht werden - in Form von Nahrungs- und Genussmitteln. Mit den Spenden würden zudem Angebote wie Antigewalttrainings, Gesprächskreise, Bastelangebote, Kochkurse und Einzelhilfen für Inhaftierte und deren Angehörige ermöglicht.

Lebensmittel

Bei Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, reicht das Geld oft nicht einmal für Lebensmittel. Die Corona-Krise hat zusätzlich viele Menschen arbeitslos gemacht und Selbständige in Existenznot gebracht. Bei den Tafeln in Rheinland-Pfalz bekommen Bedürftige Lebensmittel. Sie nehmen auch Lebensmittel- und Geldspenden von Privatpersonen entgegen. Leider mussten einige Tafeln aufgrund der Pandemie vorerst schließen.

Als zusätzliches Angebot hat beispielsweise die Diakonie Pfalz einen Corona-Notfonds aufgelegt. Damit sollen Familien, die besonders stark von der Krise betroffen sind, Lebensmittel kaufen können. Ein ähnliches Angebot hat die Caritas in Worms ins Leben gerufen: Der Corona-Sonderfonds versorgt Bedürftige ebenfalls mit Lebensmittelgutscheinen.

Blut spenden

"Gerade in Zeiten einer Pandemie gilt es, die Versorgung mit sicheren Blutprodukten aufrecht zu erhalten." Darauf weist Andreas Opitz, ärztlicher Geschäftsführer des Blutspendedienstes Rheinland/Saarland, hin. Auch chronisch Kranke und Krebspatienten seien dringend auf Blutkonserven angewiesen. Nach Angaben des DRK sind Blutspendetermine nicht von Ausgangssperren und Kontaktverboten betroffen. Eine Übersicht über Blutspendemöglichkeiten in Rheinland-Pfalz gibt es auf der Informationsseite des DRK im Internet.

Gutscheine

Kleine und mittelständische Unternehmen haben wegen Corona teilweise große wirtschaftliche Einbußen. Dazu gehören unter anderem Cafés, Restaurants und Blumenläden. Um diese zu unterstützen, gibt es die Möglichkeit Gutscheine zu kaufen, die man dann zu gegebener Zeit einlösen kann. Für die Stadt Mainz bündelt zum Beispiel die Plattform "freuschein Mainz" betroffene Gastronomie- und Kulturangebote. Die Stadt Landau gibt im Netz einen Überblick über Gutscheinaktionen für Kulturinstitutionen. Für Städte wie Koblenz, Ludwigshafen oder Trier findet man Gutscheinaktionen unter dem Stichwort: "Pay now, eat later" (Bezahle jetzt, iss später).