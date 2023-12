2023 wurde in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr 600 Millionen Euro weniger Geld gespendet. Nach Angaben des Deutschen Spendenrates ist in den Vorjahren die Spendenbereitschaft wegen des Krieges in der Ukraine sowie der Flutkatastrophe im Ahrtal ungewöhnlich hoch gewesen. Und im Ahrtal werden die Spenden nach wie vor gebraucht, beispielsweise in Dernau. Dort müssen noch viele Häuser saniert werden.