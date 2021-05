Mit breiter Mehrheit hat die SPD in Rheinland-Pfalz den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP angenommen. Auf dem digitalen Landesparteitag wurde zudem ein neuer Landesvorstand gewählt.

307 von 319 Delegierten stimmten am Donnerstagabend für den in den vergangenen Wochen ausgehandelten Koalitionsvertrag. Das entspricht einer Zustimmung von 96 Prozent. Es gab sechs Gegenstimmen, sechs Delegierte enthielten sich.

Dreyer wirbt für Biotechnologie-Standort Rheinland-Pfalz

Zuvor hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Koalitionsvertrag vorgestellt. In ihrer knapp 40-minütigen Rede sagte Dreyer, mit ihm gehe man das "Veränderungsjahrzehnt" nachhaltig an. Das betreffe den Klimaschutz - Rheinland-Pfalz soll bis 2040 klimaneutral werden - ebenso wie den Wandel in der Industrie und die "Zukunftsschulen". Nachhaltige Bildung bedeute, gleiche Chancen zu schaffen, was beispielsweise mit mehr Schulsozialarbeit und multiprofessionellen Teams erreicht werde.

Für das Schwerpunktthema der SPD, Rheinland-Pfalz zu einem führenden Biotechnologiestandort zu machen, nahm sich Dreyer besonders viel Zeit. Für dieses Ziel brauche es drei Säulen: ein gutes Umfeld für ansiedlungswillige Unternehmen, eine Stärkung der Grundlagenforschung und die Unterstützung junger Gründerinnen und Gründer.

Daneben hob Dreyer das geplante 365-Euro-Ticket für Busse und Bahnen, die personelle Aufstockung bei der Polizei und die vorgesehenen Armutsbekämpfungsinitiativen als wichtige Bausteine des Koalitionsvertrages heraus.

Lewentz bleibt Landesvorsitzender und greift CDU-Spitze an

Auf ihrem Parteitag wählte die SPD außerdem einen neuen Landesvorstand. Bei der Wahl wurde Parteichef Roger Lewentz mit 89 Prozent im Amt bestätigt. Er hatte bei der Eröffnungsrede des Parteitags einerseits das starke Ergebnis der SPD bei der Landtagswahl im März herausgehoben. Andererseits attackierte er aber auch scharf die Spitze der CDU im Land. Er bezeichnete die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner als Bundesministerin, die einfach nichts könne, und sagte, der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf beherrsche nur den Aufzug nach unten.

Mit Klöckner und Baldauf als "abgehalftertem Spitzenduo" sei die CDU nur noch das dünne Gerippe einer einstmals stolzen Landespartei. Man brauche aber eine starke CDU in der Opposition, denn die sogenannte Alternative für Deutschland sei keine Alternative.

Neuer Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz gewählt

Neben Lewentz wurden Doris Ahnen (84 Prozent), Hendrik Hering (79 Prozent) und Alexander Schweitzer (89 Prozent) als stellvertretende Landesvorsitzende wiedergewählt. Schweitzer, der in der neuen Regierung das Schlüsselministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung leiten soll, gilt als Anwärter auf die Nachfolge von Malu Dreyer als Ministerpräsident in einigen Jahren.

Als neuer Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz wurde außerdem Marc Ruland in den Landesvorstand gewählt (74 Prozent). Der Landtagsabgeordnete aus Andernach übernimmt das Amt von Daniel Stich, der als Ministerialdirektor in das Ministerium von Alexander Schweitzer wechseln soll. Stich bleibt aber weiterhin Mitglied des Parteivorstands. Er wurde mit 71 Prozent zum Nachfolger von Dieter Feid als Schatzmeister gewählt.

Die digitalen Abstimmungen für den Landesvorstand müssen noch per Briefwahl bestätigt werden.

Auch Grüne und FDP stimmen über Koalitionsvertrag ab

Auch Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz stimmten am Donnerstagabend auf ihren Parteitagen über den Koalitionsvertrag ab. Bei der FDP sprachen sich knapp 83 Prozent der Delegierten für das Regierungsprogramm aus, bei den Grünen gut 83 Prozent. Damit ist der Weg frei für die Wiederauflage der Ampelkoalition.

Als nächster großer Termin steht die konstituierende Landtagssitzung am 18. Mai an. Dabei soll Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erneut zur Regierungschefin gewählt. Außerdem sollen die vier Minister und fünf Ministerinnen in der Staatskanzlei ernannt und anschließend vom Landtag bestätigt und vereidigt werden. Die drei Parteien verfügen zusammen über eine Mehrheit von 55 der 101 Sitze im neuen Landtag.