Die rheinland-pfälzische SPD hat bei ihrem hybriden Parteitag am Samstag ihr Programm für die Landtagswahl am 14. März beschlossen. Ein Schwerpunkt liegt in der Digitalisierung von Schulen.

Zweieinhalb Stunden berieten sich die Delegierten bei ihrem hybriden Parteitag in Mainz. Von 246 digital zugeschalteten Parteimitgliedern stimmten 244 mit Ja, zwei enthielten sich. Die stellvertretende Landesvorsitzende Doris Ahnen sprach von "einem wunderbaren Ergebnis".

Die Delegierten hatten ohne größere Kontroversen über Änderungsanträge zu einzelnen Punkten des Programms diskutiert. 28 Anträge waren nach den Worten von Generalsekretär Daniel Stich eingegangen.

Auf gut 100 Seiten, unterteilt in fünf Kapiteln, wird in dem "Regierungsprogramm 2021-2026" skizziert, was die SPD umsetzen will, wenn sie nach der Landtagswahl weiter regieren kann. Schwerpunkte liegen vor allem in der Bildungs-, Industrie-, Gesundheits- und Klimapolitik.

SPD will Schulen der Zukunft schaffen

SPD-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, Kinder müssten lernen, sich in der digitalen Welt zu bewegen. Das Rüstzeug, das sie dazu benötigten, sollen sie in den Schulen erhalten. Um das zu leisten, müssten sich Schulen verändern und beispielsweise in Zukunft stärker klassen- und fächerübergreifend arbeiten. Die SPD strebe eine neue Kultur des Lernens an. Dazu gebe es zunächst 100 sogenannte Zukunftsschulen.

Die SPD verspricht zudem allen Schulen bis zum Jahresende einen Internetzugang mit WLAN, bis dahin sollen auch alle Lehrer einen Dienstlaptop haben.

Auch klimatechnisch setzen sich die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten ein hohes Ziel: Bis 2040 solle Rheinland-Pfalz klimaneutral werden. Dreyer betonte, "Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland in ganz Deutschland, das sich ein derart ambitioniertes Ziel setze. Um das Ziel zu erreichen, sollen nach dem Wahlprogramm Erneuerbare Energien so ausgebaut werden, dass auch Mieter und Kommunen finanziell davon profitieren.

Dreyer will um jede Stimme kämpfen

Am 14. März gehe es darum, "wer Rheinland-Pfalz durch die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bringt", sagte Dreyer und forderte die Delegierten auf, in den 50 Tagen bis zur Landtagswahl "in diesen besonderen Zeiten" der Pandemie um jede Stimme zu kämpfen. "Ich werde alles geben! Und ich brauche Euch, jeden Einzelnen."