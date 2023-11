Roger Lewentz stellt sich zur Wiederwahl

Am Mittwoch hat die Landes-SPD in der Umfrage des SWR-Politrends historisch schlechte Werte erzielt. Am Samstag trifft sich die Partei in Mainz zum Landesparteitag. Unter anderem steht die Wahl des Landesvorsitzenden an. Roger Lewentz will sich zur Wiederwahl stellen. Für manche ist das überraschend.