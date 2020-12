per Mail teilen

Mit einem "digitalen Abend" beginnt die SPD heute ihren Parteitag zur Landtagswahl. Auf dem Programm in Mainz stehen Reden von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landeschef Roger Lewentz - die 400 geladenen Delegierten sind per Video zugeschaltet.

Dreyer werde in ihrer Rede programmatisch vorstellen, was sie in den nächsten fünf Jahren bei Fortsetzung der Regierung anstrebe, sagte ein Parteisprecher.

Delegierte am Samstag vor Ort

Am Samstag wird der Parteitag dann mit Delegierten vor Ort unter strikten Corona-Regeln fortgesetzt. Auf der Tagesordnung steht die Verabschiedung der Liste für die Landtagswahl am 14. März 2021. Der Landesvorstand hat vorgeschlagen, Dreyer auf Platz eins zu setzen. Danach folgen der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer, Finanzministerin Doris Ahnen und Lewentz.

Dieser erklärte, die Aufstellung der Landesliste solle zügig abgearbeitet werden, damit die Delegierten so kurz wie möglich zusammen seien. Die Vorstellung der Kandidaten entfalle - außer bei Kampfkandidaturen.