SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer soll in der neuen Ampel-Regierung Minister des neuen Ressorts für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung werden.

"Er ist der Richtige, um das Veränderungsjahrzehnt in der Arbeitswelt zu gestalten", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Vorstellung ihres designierten Kabinetts am Mittwoch in Mainz. "Wir wollen eine moderne Ampel sein, die Fragen der Zeit aufnehmen und nach vorne schreiten."

Schweitzers Amt an der Fraktionsspitze übernimmt demnach die bisherige Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Sie gehört damit dem Kabinett ebenso nicht mehr an wie Wissenschaftsminister Konrad Wolf.

"Sie war eine sehr tatkräftige, tolle Ministerin", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer über Bätzing-Lichtenthäler. Ihr bisheriges Ressort, das künftig auch den Bereich Wissenschaft umfasst, geht an Clemens Hoch, bislang Chef der Staatskanzlei. Neuer Staatskanzleichef wird der bisherige Geschäftsführende Direktor des rheinland-pfälzischen Städtetags, Fabian Kirsch (SPD).

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die Ministerinnen und Minister der SPD in der neuen Ampel-Regierung von Rheinland-Pfalz SWR

Lewentz, Ahnen und Hubig behalten ihre Ämter

Die anderen drei Minister der SPD behalten ihre Aufgaben: Roger Lewentz soll als Minister für Inneres und Sport weiter machen. Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Doris Ahnen führt auch künftig das Finanz- und Bauministerium. Bildungsministerin Stefanie Hubig ist weiterhin für Schulen zuständig. In der neuen Ampel-Regierung stellt die SPD wieder fünf Minister, Grüne und FDP erneut je zwei.

Grüne Ministerinnen schon bekannt

Die Grünen haben ihre beiden Ministerinnen bereits benannt: Anne Spiegel soll für Umwelt, Klimaschutz, Energie und Mobilität zuständig sein. Katharina Binz wird voraussichtlich das Haus für Familie, Frauen, Kultur und Integration leiten.

Bei der FDP wird damit gerechnet, dass die Spitzenkandidatin und bisherige Staatssekretärin Daniela Schmitt das Ministerium für Verkehr, Wirtschaft und Landwirtschaft von Volker Wissing übernimmt. Herbert Mertin wird voraussichtlich Justizminister bleiben.

CDU: "Ministerpräsidentin Dreyer ist bereits auf Abschiedstour“

In einer Mitteilung von der rheinland-pfälzischen CDU heißt es: "Die heutige Vorstellung der SPD-Personalien zeigt ganz deutlich: Ministerpräsidentin Dreyer ist bereits auf Abschiedstour. Der Kampf um ihr Erbe ist eröffnet. Schweitzer, Lewentz und Bätzing-Lichtenthäler stehen bereits in den Startlöchern." Unverständlich bleibe, warum eine Gesundheitsministerin jetzt nicht mehr Gesundheitsministerin sein solle, wenn sie doch angeblich so erfolgreich gewesen sei. "Auch erleben wir mit der Besetzung an der Spitze des Bildungsministeriums fortgesetzte Inkompetenz", so CDU-Generalsekretär Jan Zimmer. "Es wird immer klarer, dass es bei der Regierungsbildung um reines Verteilen und Versorgen innerhalb der Ampelkoalition und weniger um inhaltliche Aspekte geht. Anders lassen sich Ministeriumszuschnitte und -besetzungen kaum erklären."