Nach CDU und FDP am Samstag, hat sich die rheinland-pfälzische SPD am Sonntag in Worms zu ihrem Listen-Parteitag für die Bundestagswahl getroffen. Und dabei die Stoßrichtung für den Wahlkampf aufgezeigt: Partei-Chefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sprach von sechs Schwerpunkten, auf die sich die SPD konzentrieren will und sie übte scharfe Kritik an CDU-Chef Friedrich Merz.