Mit der Regierungsbildung ändert sich die Zusammensetzung der rheinland-pfälzischen SPD-Landtagsfraktion. Sie hat künftig 37 Abgeordnete. Die direkt gewählte Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird ihr Mandat nach der Vereidigung niederlegen. Für sie rückt Sven Teuber nach. Der 38-Jährige gehört dem Landtag seit 2016 an und war Sprecher für Arbeit und Soziales. Die bisherigen Minister Roger Lewentz und Doris Ahnen sowie die neuen Minister Clemens Hoch und Alexander Schweitzer werden ihre Mandate nicht abgeben, die Staatssekretäre schon. Für den direkt gewählten Denis Alt, der künftig als Wissenschaftsstaatssekretär in Hochs neuem Ministerium für Gesundheit und Wissenschaft arbeiten wird, rückt erneut Markus Stein nach. Der 35-Jährige gehört dem Landtag seit 2019 an.