Die rheinland-pfälzische SPD stellt heute ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 26.September auf. Der Parteitag findet wegen der Corona-Pandemie Open Air statt.

Der für einen Parteitag ungewöhnliche Veranstaltungsort ist die überdachte Nahetal-Arena im rheinhessischen Gensingen.

Die Landesliste wird sich im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl stark verändern. So hat zum Beispiel die damalige Spitzenkandidatin Andrea Nahles die Politik verlassen. Andere Abgeordnete treten nicht mehr an.

Auf Platz eins soll Thomas Hitschler aus der Südpfalz gewählt werden. Er sitzt seit 2013 im Bundestag und ist Sprecher der Landesgruppe Rheinland-Pfalz in der SPD-Fraktion. Insgesamt 24 Bewerberinnen und Bewerber soll die Liste umfassen.

Malu Dreyer: "Die SPD kann Wahlen gewinnen"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat ihre Partei auf den Bundestagswahlkampf eingeschworen und CDU/CSU sowie die AfD kritisiert. "Die SPD kann Wahlen gewinnen", sagte Dreyer am Samstag beim Open-Air-Parteitag mit Blick auf ihren Landtagswahlsieg im "eigentlich konservativen Rheinland-Pfalz". Mit dieser Energie ginge die Partei jetzt in den Bundestagswahlkampf sagte Dreyer und erinnerte daran, dass es auch in Rheinland-Pfalz gedauert habe, aus Umfragen einen Wahlsieg zu machen. "Wir wollen mit Olaf Scholz ins Kanzleramt einziehen", so Dreyer.

Dreyer kritisiert Union und AfD

Die CDU/CSU sei aus ihrer Sicht leer. Dies zeige sich auch in der Zusammenarbeit in der Großen Koalition in Berlin, sagte Dreyer weiter. Und es sei kein Zufall, dass CDU/CSU weniger als vier Monate vor der Bundestagswahl noch kein Wahlprogramm hätten. Die Partei habe aber zugleich auch "einen echten Korruptionsskandal an der Backe" - und das auf mehreren Ebenen, so die Ministerpräsidentin.

Mit der AfD seien "Unkultur" und "Menschenverachtung" in den Bundestag eingezogen, kritisierte sie. Mit der Neuaufstellung dieser Partei sei kein Zweifel, dass sie "riesige Teile im rechtsextremen Bereich hat". Die SPD sei die Partei der Arbeitnehmer und die Partei, die gegen rechts aufstehe. "Wir wollen keine AfD, wir wollen keine Rechten, wir stehen für eine bunte und offene Demokratie", so Dreyer.

Auch Freie Wähler wählen Landesliste

Auch die Freien Wähler Rheinland-Pfalz stellen heute bei einem Open-Air-Parteitag ihre Liste für die Bundestagswahl auf. Veranstltungsort ist die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Die Freien Wähler sind bisher nicht im Bundestag vertreten.