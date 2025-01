per Mail teilen

Bundeskanzler und SPD-Kandidat Olaf Scholz hat bei seiner Wahlkampftour in Landau das Geothermiekraftwerk besucht. In der Gewinnung von Energie aus Lithium sieht er die Zukunft. Dabei äußerte er sich auch über den jüngsten Vorstoß von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Sachen Migrationspolitik und wies diesen scharf zurück.