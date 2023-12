Dreyer eröffnet Treffen - Bundesvorsitzende in Ämtern bestätigt

Zur Halbzeit der Ampel-Regierung hält die SPD ihren dreitägigen Bundesparteitag in Berlin ab. Die beiden Bundesvorsitzenden und Generalsekretär Kevin Kühnert wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Eröffnet hatte den Parteitag am Freitag die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Sie betonte die Geschlossenheit der Partei trotz schwacher Umfragewerte. Es gebe "keinen Grund zur Verzagtheit", so Dreyer. Die Partei könne mit "großer Zuversicht in die Zukunft schauen". Applaus von den Delegierten gab es zur Begrüßung auch für Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Die Sozialdemokraten stecken im Umfragetief - genau zwei Jahre nach der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Die Bundes-Ampel taumelt von einer Krise in die nächste.

Große Unterstützung der Delegierten für Generalsekretär Kevin Kühnert

In dieser Spannungslage wurde am Freitag ein neuer Bundesvorstand gewählt. Die beiden Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil wurden in ihren Ämtern bestätigt. Klingbeil erhielt bei der Wahl auf dem Parteitag in Berlin 85,6, Esken 82,6 Prozent der Stimmen. Beide hatten keine Gegenkandidaten. Kevin Kühnert wurde für weitere zwei Jahre zum SPD-Generalsekretär gewählt. Der 34-Jährige erhielt 92,55 Prozent der Stimmen. Der 34-Jährige konnte sein Ergebnis damit im Vergleich zu seiner ersten Wahl in das Amt 2021 deutlich verbessern. Damals hatte er 77,8 Prozent der Delegierten-Stimmen erreicht.

Barley und Schweitzer kandidieren erneut für SPD-Bundesvorstand

Aus Rheinland-Pfalz gibt es drei Kandidaturen für den Bundesvorstand mit seinen 35 Mitgliedern. Katharina Barley, die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, bewirbt sich erneut für den Posten als Verantwortliche des Parteivorstandes der SPD für die Europäische Union.

Barley sagte dem SWR, dass man schlechte Umfragewerte nicht überbewerten dürfe. Im SWR2 Tagesgespräch verwies sie darauf, dass die SPD wenige Monate vor der letzten Bundestagswahl auch bei 14 Prozent in den Umfragen gelegen, dann aber die Wahl dennoch gewonnen habe.

Alexander Schweitzer ist seit 2017 Mitglied im Bundesvorstand. Der rheinland-pfälzische Landesminister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung tritt für zwei weitere Jahre als Beisitzer in dem Gremium an.

Premiere für Bätzing-Lichtenthäler

Die SPD-Landtagsfraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kandidiert dagegen erstmals für den Bundesvorstand. Sie hoffe, dass sie dort ihr Engagement einbringen dürfe und gewählt werde, schrieb Bätzing-Lichtenthäler Anfang der Woche auf Facebook. Sie erwarte auf dem Parteitag auch viele tolle inhaltliche Debatten.

Bislang sitzt Doris Ahnen noch für die rheinland-pfälzische SPD im Parteivorstand. Die Landesfinanzministerin verzichtet aber auf eine weitere Kandidatur für das Gremium, dem sie seit 2007 angehört.

SPD will Reiche stärker zur Kasse bitten

Auf dem Parteitag sollen auch mehrere Leitanträge verabschiedet werden, vor allem mit dem Ziel, das Sozialprofil der SPD zu schärfen. Über eine Einkommensteuerreform will die Partei dafür sorgen, dass 95 Prozent der Steuerzahler entlastet werden. Im Gegenzug sollen sehr Reiche mehr zum Gemeinwohl beitragen. Dafür soll beispielsweise eine Reichensteuer diskutiert werden sowie die Erbschafts- und die Schenkungssteuer entsprechend reformiert werden.

Streit um Schuldenbremse vorprogrammiert

Streitpotential bietet auch die Debatte über die Schuldenbremse, die in einem Leitantrag "Standort- und Wohlstandsrisiko für Deutschland" diskutiert werden soll. Gefordert wird eine Reform, um mehr Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung zu ermöglichen. Die Jusos wollen die Schuldenbremse ganz abschaffen.

Nicht nur die Jusos, sondern alle Delegierten werden mit Spannung erwarten, wie Bundeskanzler Scholz die SPD aus dem Tief herausholen will und welchen Kurs die Ampel-Regierung nehmen soll.

Schweitzer: Von Parteitag muss "Signal des Optimismus ausgehen"

Alexander Schweitzer erklärte auf SWR-Anfrage: "Ich habe die große Erwartung, dass wir über gute Debatten zu Klarheit in entscheidenden aktuellen Fragen kommen. Vom Parteitag muss ein Signal des Optimismus ausgehen - für die Sozialdemokratie und das Land insgesamt."