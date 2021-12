SPD-Parteivorstand: Ahnen und Schweitzer im Amt bestätigt

per Mail teilen

Die neue SPD-Doppelspitze heißt Saskia Esken und Lars Klingbeil. Das beschloss der Bundesparteitag der Sozialdemokraten. Zwei Rheinland-Pfälzer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Ein weitgehend digitaler Parteitag wählte den bisherigen Generalsekretär Klingbeil am Samstag in Berlin mit 86,3 Prozent der Stimmen. Parteichefin Saskia Esken wurde mit 76,7 Prozent im Amt bestätigt. Der frühere Juso-Chef und SPD-Vize Kevin Kühnert wurde mit 77,8 Prozent zum neuen Generalsekretär gewählt. Die Entscheidungen müssen noch per Briefwahl bestätigt werden.

"Die SPD kann sich glücklich schätzen, mit Saskia Esken und Lars Klingbeil zwei hervorragende Persönlichkeiten an der Spitze der SPD zu haben", teilte der rheinland-pfälzische SPD-Landeschef Roger Lewentz mit. Das Führungsduo sei "klug, kompetent und menschlich einwandfrei".

Ahnen und Schweitzer im Amt bestätigt

Die beiden stellvertretenden Landesvorsitzenden Doris Ahnen und Alexander Schweitzer wurden im Parteivorstand der Bundes-SPD bestätigt. Ahnen gehört dem Gremium seit 2007 an, Schweitzer seit 2017. Beide wüssten, "wie man die Partei auch in Ampel-Regierungsverantwortung zu Höchstleistungen animiert", betonte der Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, Marc Ruland. "Darauf kommt es jetzt auch im Bund an."

Katarina Barley aus Trier wurde zur Verantwortlichen des Parteivorstandes für die Europäische Union gewählt.