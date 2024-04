Im rheinhessischen Alzey beginnt am Montag der Bau einer neuen Produktionsstätte des US-Pharmakonzerns Lilly. Beim symbolischen Spatenstich sind am Nachmittag auch Bundeskanzler Scholz (SPD) und Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) dabei.

Dort wo jetzt noch Acker ist, soll in drei Jahren eine hochmoderne Pharma-Produktionsanlage stehen. Dann werden in Alzey vor allem Medikamente hergestellt, die gespritzt werden. Darunter könnte unter anderem eine neue sogenannte Abnehm-Spritze des US-Pharmakonzerns Lilly sein. Dieses und vergleichbare Medikamente für Menschen mit Fettleibigkeit und Diabetes sind gerade weltweit sehr gefragt. Die Anlage in Alzey wird nach Angaben von Lilly CO2-neutral sein, unter anderem mit Photovoltaik auf den Dächern und viel Grün auf dem Gelände. Rund 2,3 Milliarden Euro investiert das Unternehmen in den Neubau. Die Stadt Alzey, der Kreis Alzey-Worms, das Land Rheinland-Pfalz und der Bund setzen alle große Hoffnungen in die Ansiedlung des Pharma-Riesen: neben etwa 1.000 neuen Arbeitsplätzen könnte das Unternehmen auch hohe Gewerbesteuereinnahmen bringen.