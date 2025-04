Besonders an Ostern ist Spargel beliebt auf vielen Tellern. Doch wie sieht die Oster-Spargelzeit aus bezüglich Menge und Preise? Antworten zur Spargel-Saison gibt's hier:

Ja, da sollten wir uns keine Sorgen machen, sagt Herbert Netter vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V.. Das sonnige Wetter spiele dem Spargel sozusagen in die Karten. Ostern werde sicher genug Spargel da sein.

Durch die starke Sonneneinstrahlung steige die Erntemenge täglich, sagt auch Holger Scherhag, Chef des Naturladens in Dieblich (Landkreis Mayen-Koblenz). Selbst wenn es jetzt noch einmal eine Frostnacht gebe, das würden die Sonnenstunden ausgleichen.

Ganz genau könne man das noch nicht sagen, aber da die Erntemenge aufgrund des sonnigen Wetters jeden Tag steige, werde der Spargel in der Tendenz auch jeden Tag günstiger, so Holger Scherhag.

Allerdings hätten erfahrungsgemäß bei dem tollen Wetter zugleich auch mehr Leute Lust auf Spargel. Und so müsse man von einer stärkeren Nachfrage ausgehen. Das gleiche sich letztlich aus, so Scherhag, und so hoffe man auf einen guten Preis an Ostern.

In der Pfalz hat die Spargelsaison zum Beispiel bei rund 22 Euro pro Kilo begonnen. Auch, wenn der Spargel günstiger werde, so ein Spargelbauer aus der Pfalz, so richtig billig werde er nicht: "Fünf Euro für das Kilo Spargel - das wird's nicht mehr geben...."

Auch da kommt wieder das Wetter ins Spiel. Durch die vielen sonnigen Stunden ist die Qualität des Spargels bisher gut. Auch Holger Scherhag ist zufrieden.

Und da die Wetteraussichten auch erst einmal weiter so freundlich sind, werde das dem Spargel gut tun. Ostern können wir mit qualitativ gutem Spargel rechnen.

Im vergangenen Jahr waren nicht so viele Erntehelfer verfügbar, sagt beispielsweise eine Mitarbeiterin vom Spargelhof Schneider in Stadecken-Elsheim (Rheinhessen). Das sehe in diesem Jahr anders aus.

Der Hof habe genügend Erntehelfer- und Erntehelferinnen. Und das, so meint sie, liege auch mit am schönen Wetter. Wenn kein Matsch an den Stiefeln klebe, und es nicht in Strömen regne, sei es natürlich angenehmer zu arbeiten und es könne zudem mehr geerntet werden bis Ostern.

Der Spargel kann noch bis zum Johannistag geerntet werden. Das ist in diesem Jahr der 24. Juni. Danach ist es vorbei mit der Ernte. Die Pflanzen dürfen sich dann erholen. Aber bis zum Johannistag im Juni ist es ja noch ein bisschen hin und bis dahin kann man Spargel auf vielfältige Weise verarbeiten.