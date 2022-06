Spargelbauern in Rheinland-Pfalz zufrieden mit der Saison

per Mail teilen

Die zweite Spargelsaison in Corona-Zeiten endet durchwachsen. Später Start, wenig Ertrag, aber bessere Preise - der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd zieht ein positives Fazit.

"Zusammenfassend kann man sagen, dass der Großteil der Betriebe zufrieden ist", sagte Verbandssprecher Andreas Köhr. Im Gegensatz zum vergangenen Corona-Jahr seien die Saisonarbeitskräfte glücklicherweise kein begrenzender Faktor gewesen. "Die Verfügbarkeit der Erntehelfer war da, zudem gab es die Erfahrungen von 2020. Alle wussten, was auf sie zukommt."

Viele Betriebe hatten allerdings unter anderem durch Hygieneregeln und Testungen höhere Kosten, wie Köhr sagte. "Das konnte man über höhere Erzeugerpreise nicht eins zu eins wettmachen."

Zu kalt und zu feucht - schleppender Saisonstart

Größtes Thema sei die Witterung gewesen, so Köhr. Nach drei Jahren, in denen es früh warm war, "hatten wir einen kalten und feuchten April und Mai". Der Beginn der Saison sei schleppend gewesen. Zunächst war die Erntemenge eher gering, aber durch das knappe Angebot die Preise auf höherem Niveau stabil.

Wie lange gibt es Spargel?

Ähnlich äußert sich der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE). Selten sei eine Erntezeit so spät gestartet wie in diesem Jahr. Die Saison für Spargel endet traditionell am 24. Juni.

Das nasse Frühjahr und vor allem der kalte Mai sorgten dafür, dass die weißen Stangen nicht so richtig wuchsen. Das machte sich im Ertrag bemerkbar: Ein Minus von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings war die Qualität gut und die Preise lagen um rund sechs Prozent höher, das glich die Verluste zumindest teilweise wieder aus.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Pandemie verteuert Einsatz der Erntehelfer

Erntehelfer gab es in diesem Jahr genug, allerdings war ihre Arbeit wegen der Corona-Auflagen teurer als sonst. Was für den Südwesten gilt, traf nach Angaben der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft auch auf ganz Deutschland zu: weniger Ertrag, und teure Hygieneauflagen, dafür gute Qualität und bessere Preise als im Vorjahr sorgen für eine insgesamt durchwachsene Bilanz.