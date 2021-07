Viele Rheinland-Pfälzer hatten sich schon auf den Urlaub gefreut - doch ausgerechnet das beliebte Reiseziel Spanien wird kurz vor den Sommerferien wieder Risikogebiet. Was bedeutet das für die Urlaubspläne?

Urlauber werden von der nächsten Nachricht verunsichert: Ganz Spanien einschließlich der Balearen und Kanaren wurde am Freitag vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Corona-Risikogebiet eingestuft. Die Regelung greift ab dem 11. Juli. In Rheinland-Pfalz beginnen die Schulferien am 19. Juli - viele Reisende dürften sich nun fragen, ob sie verreisen können oder was sie zu beachten haben, wenn sie zurückkehren.

In Spanien sind die Infektionszahlen in den letzten Wochen merklich gestiegen, deswegen gilt das gesamte Land als Risikogebiet. Das gilt nicht nur für das spanische Festland, sondern auch für die beliebten Balearischen Inseln, zu denen Mallorca gehört, sowie die Kanaren, zu denen unter anderem Teneriffa zählt.

Was gilt für Risiko- und was für Hochinzidenzgebiete? Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) über 50 liegen. Es ist die niedrigste von drei Risikostufen. Für Urlauber ergeben sich durch eine solche Einstufung keine praktischen Folgen, sofern sie mit dem Flugzeug unterwegs sind. Dann müssen sie sich ohnehin vor Abflug testen lassen und bei Einreise in Deutschland dann auch nicht in Quarantäne. Anders ist es bei den Hochinzidenzgebieten, der mittleren Risikostufe. Wer aus einer solchen Region zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann sie aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen. Die Einstufung als Hochinzidenzgebiet droht ab einer Inzidenz über 200.

"Entscheidend bei der Stornierung des Spanien-Urlaubs ist die Frage, ob es sich um unvermeidbare außergewöhnliche Umstände handelt", erklärt SWR-Reiseexpertin Tamara Land. In diesem Fall können Pauschalreisen laut Gesetz kostenlos storniert werden. Allerdings seien "unvermeidbare außergewöhnliche Umstände" Auslegungssache. Zwar sei die Corona-Lage unvermeidbar, doch ob sie nach anderthalb Jahren auch außergewöhnlich ist, lasse sich nicht einfach beantworten.

Urlauber hatten es einfacher, so Land, als das Auswärtige Amt zu einem früheren Zeitpunkt der Pandemie vor Reisen in Risikogebiete gewarnt hatte - das akzeptierten Reiseveranstalter in der Regel als außergewöhnlichen Umstand.

Seit Anfang Juli warnt das Auswärtige Amt allerdings nicht mehr vor Reisen in Risikogebiete. "Wer trotzdem kostenlos stornieren will, muss sich mit dem Reiseveranstalter einigen oder - wenn das nicht geht - vor Gericht ziehen", sagt SWR-Reiseexpertin Land. Wer keine Pauschalreise gebucht hat, könne ohnehin nicht stornieren: Sofern der Flug stattfindet, muss er genauso wie das Hotel oder das Ferienhaus auch bezahlt werden.

Erstens muss vor der Rückkehr aus Spanien nach Deutschland eine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden, zweitens brauchen Reisende einen negativen Corona-Test. Ein Schnelltest darf frühestens zwei Tage vorher, ein PCR-Test drei Tage vorher gemacht werden. Der Test kann aber auch spätestens zwei Tage nach der Rückkehr vorgelegt werden.

Corona-Testanforderungen für die Einreise nach Deutschland Für die Ein- oder Rückreise nach Deutschland ist ein negativer Corona-Test nötig. Ausgenommen sind davon nur vollständig Geimpfte und Genesene - außer, sie reisen aus einem Virusvariantengebiet ein. Dann müssen auch sie einen Test vorlegen. Einzig für Kinder unter 6 Jahren gilt diese Regelung nicht. Der Testnachweis darf frühestens 48 Stunden (Antigen-Test) bzw. 72 Stunden (PCR-Test) vor der Einreise vorgenommen werden, muss auf Papier oder in einem elektronischen Dokument vorliegen, dabei personalisiert sein (Name, Adresse und Geburtsdatum) und in deutscher, englischer, französischer, spanischer oder italienischer Sprache vorliegen. Aus dem Nachweis muss das Testverfahren und das Testergebnis hervorgehen, bestätigt von einem Arzt oder von einem anerkannten Labor. Auf rein innerdeutschen Flugverbindungen ohne vorherigen internationalen Flug nach Deutschland ist kein negativer Corona-Testnachweis nötig.



Wenn der Test vor der Rückreise gemacht wird, müssen Reisende zu Hause nicht in Quarantäne. Für Geimpfte und Genesene gelten Ausnahmen: Für sie sind der digitale oder analoge Impfpass ausreichend. Genese können zudem eine Bescheinigung vorlegen, dass sie eine Corona-Infektion durchgemacht haben.